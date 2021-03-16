У Львові затримали 27-річного наркодилера

Патрульні затримали у Львові молодого чоловіка причетного до розповсюдження наркотиків у соцмережах. Про це Львівському порталу повідомили у преслужбі патрульної поліції Львова.

Зловмисника виявили на вулиці Кармелюка. Під час встановлення особи, поліцейські з’ясували, що 27-річний чоловік у розшуку за крадіжку за попередньою змовою групи осіб.

Під час поверхневої перевірки у нього виявили пакетики загорнуті в ізолюючу стрічку. Зі слів затриманого, у згортках наркотичні речовини.

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За попередніми даними молодик причетний до розповсюдження наркотиків безконтактним шляхом через соцмережі. Тривають слідчі дії.

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