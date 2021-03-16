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У Львові пенсіонерку затримали за збут наркотиків

Вероніка Рой

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У понеділок, 15 березня, у Львові поліцейські затримали 62-річну жінку, яка займалася збутом нарковмісних таблеток та марихуани. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Нацполіції Львівщини.

Жінку поліцейські затримали близько 14 год. під час реалізації нею наркотичного засобу «канабіс». Також під час обшуку поліцейські виявили та вилучили у львів’янки згорток з подрібненою речовиною рослинного походження, схожою на наркотики, гроші, виручені від їх  реалізації та інші речові докази. Усе вилучене скеровано на експертне дослідження.

За фактом слідчі відділу відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до восьми років позбавлення волі.

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Досудове розслідування триває. Зловмисниця затримана в порядку ст.208 Кримінального процесуального Кодексу України, невдовзі суд обере їй запобіжний захід.

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Фото: поліція

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