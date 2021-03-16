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Перша доза Covid-вакцини захистить людину від реанімації, – Іванченко

Юлія Осим

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Перша з двох необхідних доза вакцини від Covid-19 ще не повністю може захистити людину від інфікування, проте точно не приведе хворого в реанімацію. Імунітет проти захворювання після щеплення першою дозою виробляється з 14 дня. Про це заявила керівниця Львівського обласного лабораторного центру Наталія Іванченко під час сесії ЛОР, передає Львівський портал.

На сьогодні інтервал між отриманням першої та другої доз вакцини збільшили до 12 тижнів. Натомість раніше повідомлялося про 20 днів.

«Антитіла формуються після 14-ої доби після отримання першої дози. Вакцинація відразу передбачала, що вакцинація не гарантує повного захисту. Після другої дози людина стає захищена. Вакцина CoviShield дає гарантію 70 %», – зазначила Наталія Іванченко.

Станом на 16 березня на Львівщині щепили 2 248 людей. Як запевнила медикині, у жодного провакцинованого не зафіксовано жодної надзвичайної реакції, не виявлено анафілактичного шоку.

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Нагадаємо, що за попередню добу в області зафіксували рекордну кількість випадків коронавірусу – 1 065 нових хворих.

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