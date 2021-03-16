Музейники показали львів’янам скарби Галичини

У холі Львівської облради виставили експозицію «Скарби Галичини». Тут можна побачити найстаріший смайлик з каменю, меч вікінгів, казан германського короля та інші артефакти, знайдені на наших теренах. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі облради.

Всі дві сотні експонатів «Скарбів Галичини» – із фондів винниківського Історико-краєзнавчого музею. Більшість із них є пам’ятками часів енеолітичних поселень, знайдених на горах Жупан та Лисівка, в урочищі Лазки поблизу Винників або в центральній частині Львова.

На виставці можна побачити як предмети побуту, прикраси та монети, які використовували мешканці Львова у XIV-XVIII ст., так і справжні ексклюзивні знахідки.

Найвизначнішими пам’ятками є найстаріший «смайлик» – кам’яна плита, на якій зображений солярний символ, так званий «смайлик», якому близько 7 000 років, а також меч вікінгів.

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«Славнозвісний меч вікінгів музею передали навесні 2019 року. З ним пов’язана цікава детективна історія, коли чорні археологи намагалися незаконно вивезти пам’ятку за кордон, але цьому вдалося запобігти. І тепер меч перебуває у нас на зберіганні», – розповів директор Історико-краєзнавчого музею Ігор Тимець.

Музейники наголошують, що унікальність цього артефакту полягає в оздобленні масивного ефесу, що містить хрести і ланцюжки. Вони є символами воїнської доблесті та честі.

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Фото: ЛОР і ЛОДА