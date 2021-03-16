Львівська філармонія запрошує насолодитися музикою французьких композиторів

В рамках проєкту «Дириґенти. Українською» на сцені Концертного залу Людкевича під батутою молодого львівського дириґента Романа Кресленка відбудеться концерт присвячена музиці французьких композиторів – Сезара Франка та Каміля Сен-Санса. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

У програмі звучатимуть Симфонічна поема «Dance Macabre» («Танець смерті») та Концерт для віолончелі з оркестром №2 Сен-Санса та Симфонія ре мінор Франка.

Роман Кресленко – випускник Львівського національного університету та Львівської національної музичної академії. Співпрацював із камерним оркестром факультету культури та мистецтв ЛНУ ім. І. Франка, із камерним оркестром «Polyphonia» Національного Університету «Львівська політехніка».

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Солістом вечора стане віолончеліст Денис Литвиненко, учасник багатьох всеукраїнських та міжнародних проєктів.

«Дириґенти. Українською» – проєкт, який розкриває таємницю співпраці дириґента та оркестру! Його події проходять у Львівській національній філармонії імені Мирослава Скорика щомісяця. Цього місяця концерт серії відбудеться у п’ятницю 19 березня о 19:00.

Кожна подія циклу має своїх головних героїв. Вже традиційно у «ролях» молоді та харизматичні українські дириґенти, талановиті солісти та незмінно – Академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії.

Квитки за посиланням: Philharmonia.lviv

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