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Ганна Маляр: «Контент для педофілів часто роблять самі батьки з власними дітьми»

Вероніка Рой

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Юристка Ганна Маляр про скандал довкола стосунків 8-річної моделі та 13-річного блогера:

«Контент для педофілів часто роблять самі батьки з власними дітьми. Хтось робить хардкор для закритих сайтів, а хтось відкрито для інстаграму тощо.

Можливість заробити на тому, що хтось буде мастурбувати на фото вашої дитини, а потім шукати її для вчинення вже злочинних дій – доволі дивна і небезпечна, як для люблячих батьків. Втім завжди можна сказати, що то ви збоченці, якщо побачили у 8-ми річній дівчинці сексуальний об’єкт, а ми просто зробили красиве фото і, взагалі, це мистецтво, на якому ви не розумієтесь.

Але де межа? Межа дуже проста і очевидна. Дитину можна одягти у дитячі речі і дитячі бантики, а можна а-ля мулєнруж і зробити з дівчинки звабливу жінку. Всі ж цю межу розуміють.

Це – зрежисований батьками публічний «роман» 8-річної дівчинки з Києва і 13-річного хлопчика. Дівчинка має мільйони підписників по різних соціальних мережах. Мільйони дітей хочуть так само стати об’єктами збудження для педофілів та заробляти на цьому гроші.

Звісно, без експертизи в рамках кримінального провадження, ці фото не будемо називати розбещенням, яке вчиняють батьки по відношенню до дітей, бо без експертизи – це лише приватна думка. Водночас до експертизи може і не дійти, адже корупція не пропускає до кримінальної відповідальності людей з грошима.

Тому я скажу про інше. Насамперед, це посягання на нормальний статевий розвиток дітей, які це дивляться і які це зображують.

По-друге, ті, хто на цьому заробляє, просто збагніть, що ви це все сієте туди, де самі живете. Вам не вдасться оминути цих плодів. Бо ви і ваші діти будуть жити, вчитись, створювати родину в тому середовищі, в яке ви ось так смітите своїм «педофільним мистецтвом».

Фото: Facebook-сторінка Ганни Маляр

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