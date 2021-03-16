«Галичанки» у збірній України поборються за вихід на Чемпіонат світу

Відразу сім гандболісток львівської «Галичанки» проходять тренувальні збори у Києві у лавах збірної України. Під керівництвом Бориса Чижова українки готуються до участі у 1-му кваліфікаційному етапі відбору до чемпіонату світу 2021-го року. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГК «Галичанка».

Як повідомляє Федерація гандболу України, крім щоденних тренувань, у розкладі «синьо-жовтих» також медичний огляд, відновлювальні процедури та перегляд матчів суперниць.

Збори, за підсумками яких назвуть остаточний склад команди, триватимуть до 17-го березня. Відтак 18-го березня збірна вилетить до Люксембургу, де 19-21-го березня зіграє матчі 1-го етапу кваліфікації на чемпіонат світу 2021-го року в 1-ій групі. Серед суперниць українок – збірні Люксембургу, Словаччини й Ізраїлю. Аби подолати 1-ий етап і кваліфікуватися до плей-офф відбору, українській збірній необхідно потрапити до двійки найкращих у групі.

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Розклад усіх матчів групи

19-го березня – 18:00 Словаччина – УКРАЇНА; 20:30 Ізраїль – Люксембург

20-го березня – 16:30 Словаччина – Ізраїль; 19:00 УКРАЇНА – Люксембург

21-го березня – 16:30 УКРАЇНА – Ізраїль; 19.00 Люксембург – Словаччина

Крім «української» групи, на 1-му етапі кваліфікації є ще 4 відбіркові групи. У плей-оф відбору вийдуть 10 команд. Там на них уже очікують збірні, що грали на Євро-2020, але поки що залишилися без путівок на світовий мундіаль: Сербія, Словенія, Швеція, Німеччина, Угорщина, Чехія, Чорногорія, Польща, Румунія, Росія. У плей-оф команди боротимуться за безпосередній вихід до фінальної частини чемпіонату світу. Пари відбіркового плей-оф визначить жеребкування.

Наразі у Києві тренується 22 гандболістки, які виступають у командах української суперліги та за кордоном. Майже третина збірниць – представниці найсильнішого колективу України, 6-разового чемпіона суперліги львівської «Галичанки». Це воротарі Марія Гладун і Вікторія Салтанюк, польові гравці Тетяна Поляк, Мар’яна Маркевич, Ірина Прокоп’як (центральні та півсередні), Анастасія Мелекесцева (лінійна), Діана Дмитришин (права крайня).

«Виклик у збірну, – розповіла голкіперка Марія Гладун, – це один із найважливіших моментів для кожної гравчині. Коли ти їдеш на змагання з клубом, де всі вже давно одна одну знають, – це одна справа. Але коли ти їдеш за збірну України після тривалої паузи через коронавірус, і ти, як-не-як, призабув гру з партнерами з команди, то потрібно переналаштуватися та націлитися на перемогу! Ми з «галичанками» відчуваємо подвійну відповідальність, бо представляємо і наш клуб, і Україну!»

Для Марії Гладун це вже не 1-ий виклик у збірну, а ось «галичанка» Ірина Прокоп’як дебютує у лавах «синьо-жовтих» і дуже сподівається потрапити до остаточної заявки, аби зіграти у 1-му кваліфікаційному етапі відбору до чемпіонату світу: «Це 1-ий мій виклик до збірної, я приємно вражена. Звісно, є хвилювання, адже хочу добре зарекомендувати себе. Сподіваюся, що в мене все вийде, але, навіть попри те, потраплю я до Люксембургу чи ні, це стане хорошим досвідом для мене».

Фото: Федерація гандболу України

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