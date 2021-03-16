Фонд соцстрахування попереджає про затримки у фінансуванні лікарняних і декретних

Фонд соціального страхування заявляє, що виплачує лікарняні та декретні у повному обсязі, проте на сьогодні є затримки в термінах фінансування. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Тривалість затримки коливається, адже залежить від суми щоденних надходжень до бюджету Фонду. На сьогодні затримка складає 21 робочий день або 1,8 млрд грн.

«Ще в листопаді 2020 року ми фінансували лікарняні і декретні упродовж одного робочого дня після отримання заяви-розрахунку від роботодавця (замість 10 робочих днів, визначених законодавством). Усі операції були оптимізовані та прискорені, аби в період пандемії забезпечити максимальну оперативність у наданні допомог. Однак сьогодні доходів Фонду не вистачає на покриття усіх прийнятих на фінансування допомог і виплат. Наявна заборгованість була накопичена Фондом у грудні через різке зростання видатків», – інформують у Фонді соцстрахування

Затримки у фінансуванні пов’язані із додатковим навантаженням, яке Фонд отримав через пандемію

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«Суттєво зросли видатки за лікарняними, також на нас було покладено фінансування самоізоляції українських працівників, страхові виплати медикам тощо», – додають у Фонді.

Нагадаємо, у Львівській області через коронавірусну інфекцію кількість лікарняних зросла на 30% у порівнянні з лютим 2020 року.

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