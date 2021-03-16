ОСТАННІ НОВИНИ

Фонд соцстрахування попереджає про затримки у фінансуванні лікарняних і декретних

Вероніка Рой

|

Фонд соціального страхування заявляє, що виплачує лікарняні та декретні у повному обсязі, проте на сьогодні є затримки в термінах фінансування. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Тривалість затримки коливається, адже залежить від суми щоденних надходжень до бюджету Фонду. На сьогодні затримка складає 21 робочий день або 1,8 млрд грн.

«Ще в листопаді 2020 року ми фінансували лікарняні і декретні упродовж одного робочого дня після отримання заяви-розрахунку від роботодавця (замість 10 робочих днів, визначених законодавством). Усі операції були оптимізовані та прискорені, аби в період пандемії забезпечити максимальну оперативність у наданні допомог. Однак сьогодні доходів Фонду не вистачає на покриття усіх прийнятих на фінансування допомог і виплат. Наявна заборгованість була накопичена Фондом у грудні через різке зростання видатків», – інформують у Фонді соцстрахування

Затримки у фінансуванні пов’язані із додатковим навантаженням, яке Фонд отримав через пандемію

Реклама партнерів

«Суттєво зросли видатки за лікарняними, також на нас було покладено фінансування самоізоляції українських працівників, страхові виплати медикам тощо», – додають у Фонді.

Нагадаємо, у Львівській області через коронавірусну інфекцію кількість лікарняних зросла на 30% у порівнянні з лютим 2020 року.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Від «совка» не залишилось і сліду. Як зараз живе ліцей Героїв Крут у Львові
Єлизавета ВАСИЛЕНКО
Від «совка» не залишилось і сліду. Як зараз живе ліцей Героїв Крут у Львові

90% вихованців Львівського військового ліцею імені Героїв Крут прагнуть стати військовими, а офіцери-вихователі є для ни...

Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так
Олена КАРП'ЮК
Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так

Приватне підприємство «Аутпост» більш ніж за 9,5 млн грн охоронятиме низку музеїв, що підпорядковані Львівській націонал...

Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію
Вероніка РОЙ
Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію

Майже рік Україна бореться з пандемією коронавірусної інфекції. За цей час недугу підхопили понад мільйон українців, ще ...

Революція у Шевченківському гаю: проти кого?
Севастіян ДМИТРУХ
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?

Напередодні Різдва Христового нечиста сила буяє особливо, бо не може стерпіти правди про Сина Божого, який приходить на ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...