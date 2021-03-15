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У Львові прикрили конвертаційний центр з оборотом 1,7 млрд грн

Вероніка Рой

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У Львові правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру з оборотом близько 1,7 млрд грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

За даними відомства, ряд пов’язаних підприємств, шляхом проведення імпортних операцій з придбання продовольчих товарів, формували податковий кредит. Далі реалізували їх за готівку без фактичного відображення в податковому та бухгалтерському обліках. Також через підробку фінансово-господарської документації відображалася «безтоварна» реалізація ввезеного товару та безпідставно формувався податковий кредит для «ризикових» суб’єктів господарської діяльності.

Загальний оборот підприємств, залучених до протиправної діяльності, за період 2019-2020 років становив близько 1,7 млрд грн.

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У ході проведення 5 обшуків у офісних приміщеннях, що входили до складу конвертаційного центру, вилучено 5 млн грн необлікованих готівкових коштів, 102 печатки юридичних осіб, комп’ютерну техніку та «чорнову бухгалтерію».

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 15000 до 25000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

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Фото: прокуратура

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