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У Львові на вулиці Чупринки зіткнулися дві автівки: одна з них перекинулася

Юлія Осим

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Ранкова автопригода сталася сьогодні, 15 березня, на вулиці Генерала Чупринки у Львові. Два автомобілі Citroen та Volvo зіткнулися лобами. У результаті один з ниїх перевернувся. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

На 35-річного керманича першої автівки правоохоронці склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

На щастя, 36-річний водій автомобіля Volvo не постраждав, попри те, що його автомобіль від удару перекинуло на дах.

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