П'яна мешканка Львівщини на «Мерседесі» скоїла ДТП у Луцьку

Автопригода трапилася вночі 15 березня у Луцьку. Нетвереза 29-річна мешканка Львівської області за кермом Mercedes в’їхала у стовп. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Волині.

Жінка, ймовірно, не впоралася з керуванням та врізалася у бетонний ліхтар. Внаслідок автопригоди водійка отримала тілесні ушкодження, відтак, звернулася за допомогою до медиків.

Поліцейські склали на порушницю адміністративний протокол за ст. 130 КУпАП.

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За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Наразі триває слідство.

Фото Нацполіції Волинської області

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