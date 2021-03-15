На трасі біля Львова за 17 млн встановлять систему зважування вантажівок у русі

На дорозі Н-09 поблизу Давидова, що біля Львова, встановлять сучасний комплекс автоматичного зважування вантажівок у русі Weigh-in-Motion. Про це Львівськом порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Підготовчі роботи із встановлення сучасного комплексу автоматичного габаритно-вагового контролю Weigh-in-Motion на дорозі Н-09 поблизу Давидова стартуть 15 березня. Вартість встановлення WiM комплексу понад 17 млн гривень, це кошти державного бюджету.

«Перевантажений вантажний транспорт не лише руйнує дороги, але й є причиною ДТП. Завдяки цій системі автоматично зчитується номерний знак, габаритні розміри, загальна маса, навантаження на кожну вісь. Система працює повністю в автоматичному режимі і ніякого людського фактора не передбачає. Обладнання працює при температурі повітря від -30°С до +40°С, його компоненти захищені від перенапруг, а також дощу і снігу. Система WiM запобігає інтенсивному руйнуванню доріг, а саме: утворення колійностей, тріщин і вибоїн», – наголосив заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко.

Торік на українських дорогах облаштували 39 комплексів «Зважування в русі». Один з них на Львівщині, у селі Гірне Стрийського району. Зараз він працює в тестовому режимі. Розташування вже встановлених в Україні комплексів і плани по їх установці на 2021 рік можна побачити на карті за посиланням.

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Зазначимо, з початку року на Львівщині під час здійснення габаритно-вагового контролю провели зважування 1237 транспортних засобів, виявили 12 перевищень вагових обмежень. Наклали штрафів за проїзд автомобільними дорогами з перевищенням габаритно-вагових обмежень на суму 2431,48 EUR, до бюджету перерахували 19366,47 грн.

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