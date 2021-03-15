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На Стрийщині у кар’єрі засипало піском екскаватор. Загинув водій

Вероніка Рой

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У понеділок, 15 березня, у Стрийському районі у піщаному кар’єрі через зсув ґрунту засипало піском екскаватор з водієм всередині. Тіло керманича із важкої техніки вивільняли рятувальники. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС Львівщини.

Випадок трапився о 15:30 с. Тростянець Стрийського району на місцевому кар’єрі. За даними рятувальників, через зсув ґрунту засипало піском екскаватор з водієм всередині. До місця події виїхали рятувальники.

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О 16:30 рятувальники за допомогою спецобладнання вивільнили тіло 57-річного загиблого чоловіка народження із понівеченої кабіни екскаватора та передали медикам.

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Фото: ДСНС

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