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Львів’янин утікав із ломбарду з викраденим телевізором

Наталя Дуляба

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23-річний хлопець пограбував один зі сихівських ломбардів. Забігши у приміщення, він зірвав зі стіни телевізор і почав із ним втікати. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Випадок стався в неділю ввечері, 14 березня, в ломбарді на вул. Морозній, що на Сихові. Орієнтовно о 19:00 год. туди зайшов невідомий, зірвав зі стіни телевізор і втік із ним.

Крадія вдалося знайти вже через годину після скоєння злочину. Ним виявився 23-річний львів’янин. Телевізор, який він поцупив, правоохоронці вилучили.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.186 (грабіж) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до чотирьох років позбавлення волі.

Зловмисника затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Наразі слідство триває.

Як писав Львівський портал, нещодавно у Львові затримали чоловіка, який вкрав із готелю тумбочку, журнальний столик та невеличкий холодильник.

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