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Збірна Львівщини стала чемпіоном України з армспорту

Юлія Осим

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Учора, 13 березня, завершився чемпіонат України з армспорту. Збірна Львівщини, яку представляли 19 спортсменів, виборола золото у загальнокомандному заліку змагань. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі управління молоді та спорту Львівської ОДА.

У всеукраїнському чемпіонаті, що проходив на Тернопільщині, взяли участь 236 спортсменів з різних регіонів країни.

Абсолютною чемпіонкою змагань у вазі 50 кг стала Анна Гранатова. Вона виборола перше місце у боротьбі і на ліву, і на прав руку. Серед жінок віце-чемпіонками стали Ганна Сидорович у вазі 55 кг та Марія Клименко у ваговій категорії 65 кг.  

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Серед чоловіків не було рівних Богдану Слоцькому. Золото змагань він виборов у боротьбі на праву і на ліву руку у вазі 85 кг. Чемпіоном України також став Гліб Обожда у вазі 75 кг у боротьбі на ліву руку та Микола Бурко у вазі до 65 кг. У боротьбі на ліву руку медалі також вибороли Микола Бурко, срібло у вазі 65 кг, Роман Синейко, бронзу у вазі 80 кг. 

Бронзу змагань у боротьбі і на праву, і на ліву руку виборов Роман Рудницький у вазі 90 кг. У боротьбі на праву руку у цій ваговій категорії віце-чемпіоном став Роман Звізло. Бронзові винагороди вибороли Михайло Фурда у вазі 55 кг та Віталій Гайдучок у вазі 110 кг. 

Серед ветеранів абсолютним чемпіоном став Роман Рудницький, який переміг і в боротьбі на праву, і на ліву руку. Бронзу виборов Максим Красільников у вазі 80 кг у боротьбі і на праву, і на ліву руку.

Зазначимо, що чемпіонат України є відбірковим етапом до збірної команди, яка представлятиме державу на чемпіонаті Європи. Він запланований на травень та відбуватиметься в Литві.

Фото Управління молоді та спорту ЛОДА

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