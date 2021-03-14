Вакцина CoviShield: у МОЗ назвали можливі реакції після щеплення

У Міністерстві охорони здоров’я назвали можливі протипоказання та реакції на вакцину від коронавірусу. Зазвичай побічні ефекти на препарат є незначними та можуть тривати лише декілька днів. Про це повідомили на сторінці МОЗ у Facebook.

Перед вакцинацією проти COVID-19 проводиться медичний огляд пацієнтів. Тому громадян просять обов’язково попереджати лікаря про будь-які алергічні реакції, які виникали на ліки раніше.

Серед можливих реакцій у провакцинованих осіб може з’явитися:

почервоніння, біль, набряк у місці ін’єкції;

лихоманка чи озноб;

головний біль, біль у м’язах чи суглобах;

збільшені лімфатичні вузли;

нудота;

втомлюваність;

безсоння.

Реклама партнерів

Нагадуємо, що люди, яким проведена вакцинація, протягом 30 хв після щеплення обов’язково повинні залишатись в медичному закладі, на випадок виникнення алергічних реакцій.

Також у МОЗ нагадали про протипоказання для вакцинації.

За три доби на Львівщині надійшло понад 260 заявок на вакцинацію.

На сьогодні в Україні провакциновано більше 51 тисячі осіб.