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Вакцина CoviShield: у МОЗ назвали можливі реакції після щеплення

Юлія Осим

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У Міністерстві охорони здоров’я назвали можливі протипоказання та реакції на вакцину  від коронавірусу. Зазвичай побічні ефекти на препарат є незначними та можуть тривати лише декілька днів. Про це повідомили на сторінці МОЗ у Facebook.

Перед вакцинацією проти COVID-19 проводиться медичний огляд пацієнтів. Тому громадян просять обов’язково попереджати лікаря про будь-які алергічні реакції, які виникали на ліки раніше.

Серед можливих реакцій у провакцинованих осіб може з’явитися:

  • почервоніння, біль, набряк у місці ін’єкції;
  • лихоманка чи озноб;
  • головний біль, біль у м’язах чи суглобах;
  • збільшені лімфатичні вузли;
  • нудота;
  • втомлюваність;
  • безсоння.

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Нагадуємо, що люди, яким проведена вакцинація, протягом 30 хв після щеплення обов’язково повинні залишатись в медичному закладі, на випадок виникнення алергічних реакцій.

Також у МОЗ нагадали про протипоказання для вакцинації.

За три доби на Львівщині надійшло понад 260 заявок на вакцинацію.

На сьогодні в Україні провакциновано більше 51 тисячі осіб.

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