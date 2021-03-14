У Львові генпідрядник вкрав мільйони на будівництві казарм: йому загрожує до 12 років в’язниці

У Львові ДБР завершило досудове розслідування стосовно директора та власника підприємства, який привласнив бюджетні кошти, призначені для будівництва казарм. Генпідрядник заволодів понад 2 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

Встановлено, підприємець умисно підробив акти приймання виконаних будівельних робіт, в яких зазначив обсяги, види та вартість виконаних робіт, які фактично не були виконані. Він підписав їх, завірив печаткою товариства та надав до Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління. Відтак, на підставі наданих документів управління безпідставно оплатило більше 4,7 млн грн.

Тоді директор підприємства, діючи від імені та в інтересах відповідної юридичної особи та своїх особистих як кінцевого бенефіціара, «відмив» кошти злочинним шляхом у сумі понад 2,4 млн грн. Для цього він здійснив низку перерахунків на інший розрахунковий рахунок підприємства, які потім особисто зняв з картки у банкоматі.

Внаслідок цього підприємець завдав шкоду державі в особі Міноборони у розмірі 4 726 661 грн.

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«Керівник підприємства підозрюється у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України), службовому підробленні, яке спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 366 КК України) та легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК України)», – йдеться у повідомленні.

Водночас завершено розслідування кримінального провадження стосовно юридичної особи, до якої можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру, а також накладено арешт на майно.

Слідчими ДБР також встановлено, що будівельні роботи на об’єктах будівництва виконано з порушенням проєктної документації та будівельних норм, що на сьогодні негативно впливає на стан зазначених казарм військового призначення та може призвести до їх повного руйнування.

Власнику та директору підприємства загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

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