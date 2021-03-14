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На Львівщині подорожчали продукти, алкоголь та тютюн: що і на скільки

Юлія Осим

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Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої на Львівщині у лютому підвищилися на 2,4 % порівняно з січнем. Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 0,9 %. Натомість стали дешевшими одяг і взуття. Про це повідомляє Львівський портал з посиланням на дані управління Держстату у Львівській області.

Серед продуктів харчування найбільше (на 9,8%– 6,5%) подорожчали овочі, цукор, яйця та пшеничне борошно. Ціни на м’ясо птиці, фрукти, кондитерські вироби з борошна, майонез, шоколадні цукерки, свинину, маргарин, хліб підвищилися на 3,8–1,6%. Водночас на 1,4% подешевшала риба жива, охолоджена.

Тютюнові вироби піднялися у ціні на 1,1%, алкогольні напої – на 0,7%.

Серед комунальних послуг для мешканців Львівщини зросла ціна тільки на утримання будинків та прибудинкових територій – на 1,9 %. Також на 1 % подорожчали матеріали для утримання і ремонту житла.

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Натомість одяг і взуття подешевшали на 1,1%.

У сфері транспорту на 9,8% збільшилася вартість навчання на курсах водіїв. Паливо та мастила подорожчали на 7,2%. Вартість перевезень авіаційним пасажирським транспортом збільшилася на 4,3%, проїзду у міжміському поїзді – на 2,9%. Водночас автомобілі  подешевшали на 0,5%.

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