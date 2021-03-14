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Ми до всього готуємося, – Ляшко про ймовірність локдауну на Великдень

Юлія Осим

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На сьогодні в Україні спостерігається значне зростання кількості хворих на коронавірус. В окремих областях посилють карантинні обмеження та вводять «червону зону». За словами головного санлікаря, МОЗ готується навіть до введення чергового локдауну. Про це Віктор Ляшко повідомив в інтерв’ю НВ.

Зростання захворюваності на Covid-19 у міністерстві прогнозували раніше. Відтак, щоб зменшити щоденні випадки зараження, закликають громадян вакцинуватися.

«Згадайте шалений масив критики, коли ми говорили, що нам потрібні карантини вихідного дня і так званий зимовий святковий карантин з 8 січня. Всі казали, що «захворюваність спадає, навіщо вам цей карантин?». А ми відповідали, що «в лютому у нас буде зростання захворюваності, не потрібно розслаблятися, цей карантин дозволить нам без колапсу системи охорони здоров’я пройти цей період часу», – зазначив Ляшко.

Він також додав про те, чи очікувати ввуедення локдауну в Україні на Великдень:

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«Чи готуємося ми до Великодня? Готуємося. Ми до всього готуємося. Але питання полягає в тому, що вірус така зараза, яка також готується до всіх наших кроків і мутує, і нам треба ці мутації виловлювати. Ми працюємо зараз з релігійними лідерами, і їхня заява про доцільність і необхідність щеплення — це один з наших спільних продуктів».

Нагадаємо, за останню добу в Україні зафіксували понад 9 тисяч нових хворих на коронавірус. Львівщина є однією з лідерів за темпами зростання випадків заражень.

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