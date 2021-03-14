Львівщину засипле снігом: якої погоди очікувати наступного тижня

На початку тижня, 15 та 16 березня, у західних областях, зокрема на Львівщині, синоптики прогнозують мокрий сніг з дощем. Температура вночі опуститься близько нуля, місцями можливий незначниий мороз. Про це повідомляють в Укргідрометцентрі, передає Львівський портал.

У понеділок у західних, північних та Вінницькій областях пройде мокрий сніг та дощ (переважно помірний)ю На решті території без істотних опадів. Температура вночі коливатиметься від +3° до -2°, у східних областях до -5°. Вдень у західних та північних областях від +3 до +8° тепла, на решті території від +8 до +11°.

Вітер буде південно-західний, у західній частині північно-західний, 5-10 м/с, вдень у східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

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Вночі температура повітря сягатиме -3 -2°, вдень +3 +8°. У більшості південних, східних і центральних областей +9 +14°.

У вівторок вночі на заході країни, у Вінницькій, Житомирській та Одеській областях, а вдень у південних, більшості центральних, північних, Хмельницькій та Чернівецькій областях помірний мокрий сніг та дощ. На решті території опадів не очікується.

Температура вночі коливатиметься від +3 до -2°. Вдень від +5 до -10°. Водночас у західних областях буде прохолодніше – синоптики прогнозують від +1 до -6°.

Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця.

Упродовж 17-18 березня таакож очікується мокрий сніг, на сході та півдін здебільшого дощ. у четвер вдень на заході можливі невеликі опади.

Уночі температура повітря сягатиме від -2° до +4°. Вдень від +1 до +6 °. В середу найтепліше буде у південно-східній частині – до +9°.

Як наголошують синоптики, середина наступного тижня принесе у більшість областей України похолодання.

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