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Дві юні боксерки зі Львова здобули медалі на чемпіонаті України

Юлія Осим

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14 березня в Ужгороді завершився чемпіонат України з боксу сереж жінок-молоді, юніорок та дівчат. Здобули медалі і дві вихованки Львівського коледжу спорту Анна Добровольська та Яна Зензелюк. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі коледжу.

У трьох вікових групах змагалися 276 спортсменок з різних регіонів України. Відтак, на рингу ужгородського спорткомплексу «Юність» успішно виступили і вихованки Львівського фахового коледжу спорту. Тренери дівчат – Роман Джуман та Зорян
Шевадзуцький.

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«Золоту медаль національного чемпіонату у ваговій категорії 54 кг серед молоді виборола учениця 11 класу Анна Добровольска. А на рік молодша Яна Зензелюк піднялася на третю сходинку п’єдесталу пошани у ваговій категорії 63 кг у категорії юніорок», – йдеться у повідомленні.

За крок від медального подіуму зупинилися ще дві львівські боксерки. На п’ятому місці завершили змагання учениця 11 класу Вікторія Мілова (вагова категорія 51 кг, молодь) та дев’ятикласниця Марія Габінет (вагова категорія 50 кг, юніорки).

Фото Львівського коледжу спорту

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