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За два місяці на дорогах Львівщини сталося більше двох тисяч ДТП

Юлія Осим

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Упродовж січня-лютого на дорогах Львівщини сталося понад дві тисячі ДТП. З них 228 аварій – з постраждалими. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Внаслідок 2 048 автопригод загинуло 30 осіб, половина з яких були пішоходи. Ще 315 осіб були травмовані.

Серед основних причини патрульні називають чотири:

  • перевищення безпечної швидкості;
  • порушення правил маневрування;
  • недотримання дистанції;
  • порушення правил проїзду пішохідних переходів.

Відтак, поліцейські закликають водіїв та пішоходів  бути обережними на дорогах та дотримуватися ПДР.

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