За два місяці на дорогах Львівщини сталося більше двох тисяч ДТП

Упродовж січня-лютого на дорогах Львівщини сталося понад дві тисячі ДТП. З них 228 аварій – з постраждалими. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Внаслідок 2 048 автопригод загинуло 30 осіб, половина з яких були пішоходи. Ще 315 осіб були травмовані.

Серед основних причини патрульні називають чотири:

перевищення безпечної швидкості;

порушення правил маневрування;

недотримання дистанції;

порушення правил проїзду пішохідних переходів.

Відтак, поліцейські закликають водіїв та пішоходів бути обережними на дорогах та дотримуватися ПДР.

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