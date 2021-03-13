За два місяці на дорогах Львівщини сталося більше двох тисяч ДТП

Упродовж січня-лютого на дорогах Львівщини сталося понад дві тисячі ДТП. З них 228 аварій – з постраждалими. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.
Внаслідок 2 048 автопригод загинуло 30 осіб, половина з яких були пішоходи. Ще 315 осіб були травмовані.
Серед основних причини патрульні називають чотири:
- перевищення безпечної швидкості;
- порушення правил маневрування;
- недотримання дистанції;
- порушення правил проїзду пішохідних переходів.
Відтак, поліцейські закликають водіїв та пішоходів бути обережними на дорогах та дотримуватися ПДР.
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Юлія Осим