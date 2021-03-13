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У кур'єра, який розвозив їжу у Львові, виявили 3,84 проміле алкоголю

Юлія Осим

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Львівські патрульні виявили критично п’яного скутериста, який скоїв ДТП, розвозячи їжу. Під час перевірки драгер показав 3,84 проміле алкоголю. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Пригода між скутером та автомобілем Volkswagen Transporter на вулиці Замарстинівській сталася вчора, 12 березня, о 17:30. Керманич авто відмовлявся від оформлення ДТП, оскільки поспішав на роботу. Відтак, патрульні вирішили поспілкуватися зі скутеристом. У інспекторів одразу виникла підозра, що 31-річний чоловік нетверезий. Прилад Drager це підтвердив. Результат вразив — 3,84 проміле.

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На порушника оформили протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) та постанову за ч. 2 ст. 126 ( Відсутність відповідної категорії для керування цим транспортним засобом) КУпАП.

Окрім того, через кілька годин поліцейські зупинили за порушення ПДР нетверезого керманича ще одного скутера. Як виявилося, транспортний засіб в чоловіка незареєстрований і він не має права на ньому їздити.

У 24-річного львів’янина патрульні виявили ознаки алкосп’яніння і перевірка це підтвердила. Результат — 2,09 проміле. Порушник отримав такі ж адмінматеріали, як і попередній керманич.

Порушник отримав такі ж адмінматеріали, як і попередній керманич.

Фото патрульної поліції Львівщини

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