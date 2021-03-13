На реставрацію церкви-пам'ятки XVII ст. на Львівщині хочуть витратити ще мільйон

Для реставрації дерев’яної церкви Святого Михаїла уселі Ісаї Самбірського району з обласного бюджету Львівщини планують виділити один мільйон гривень. Роботи у храмі проводитимуть третій рік поспіль. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Збудована у 1663 році церква є пам’яткою архітектури національного значення та на сьогодні перебуває на балансі департаменту архітектури ЛОДА. До 2018 року святиня була в аварійному стані. Відтак, з 2019 року тут розпочали протиаварійні, а згодом і реставрацйні роботи.

Упродовж двох років для збереження храму з обласного бюджету було виділено 2,15 мільйона гривень. Цьогоріч передбачається ще мільйон гривень.

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«У реставрації храму дуже важливо, аби процес був безперервним. Тому нам дуже важливо не тільки відреставрувати, а й зберегти унікальні розписи, зробити їх видимими для відвідувачів, вірних і туристів. Власної громади храм не має, у селі є новіша мурована церква. Тому нашою ціллю є відновити та оживити пам’ятку, включити її у перелік загальноукраїнських туристичних магнітів, а через це – показати людям важливість спадщини, її перспективність і її м’яку силу впливати на різні галузі нашого життя», – зазначила директорка профільного департаменту ЛОДА Олена Василько.

Також до осені фахівці та громада мають створити візію ревіталізації храму у межах проєкту “Культурна спадщина Львівщини. Перезавантаження”, який департамент архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА реалізовує за підтримки Українського культурного фонду. Разом з тим, церква є претендентом на участь у конкурсі “Велика реставрація”.

Зазначимо, що за виділені кошти у 2018 році зробили коригування проєктно-кошторисної документації, провели експертизу проєкту, відкрили торги та розпочали першочергові невідкладні роботи на пам’ятці.

У 2019 році вдалося укріпити та замінити несучі конструкції даху та куполів, а два куполи над вівтарем та центральною навою – накрити ґонтом. Продовжили роботи з відновлення дахових конструкцій, зокрема завершення реставрації куполу над приміщенням бабинця у 2020 році. Для цього з обласного бюджету виділено 700 тисяч гривень.

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