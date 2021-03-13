ОСТАННІ НОВИНИ

На реставрацію церкви-пам'ятки XVII ст. на Львівщині хочуть витратити ще мільйон

Юлія Осим

|

Для реставрації дерев’яної церкви Святого Михаїла уселі Ісаї Самбірського району з обласного бюджету Львівщини планують виділити один мільйон гривень. Роботи у храмі проводитимуть третій рік поспіль. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Збудована у 1663 році церква є пам’яткою архітектури національного значення та на сьогодні перебуває на балансі департаменту архітектури ЛОДА. До 2018 року святиня була в аварійному стані. Відтак, з 2019 року тут розпочали протиаварійні, а згодом і реставрацйні роботи.

Упродовж двох років для збереження храму з обласного бюджету було виділено 2,15 мільйона гривень. Цьогоріч передбачається ще мільйон гривень.

Реклама партнерів

«У реставрації храму дуже важливо, аби процес був безперервним. Тому нам дуже важливо не тільки відреставрувати, а й зберегти унікальні розписи, зробити їх видимими для відвідувачів, вірних і туристів. Власної громади храм не має, у селі є новіша мурована церква. Тому нашою ціллю є відновити та оживити пам’ятку, включити її у перелік загальноукраїнських туристичних магнітів, а через це – показати людям важливість спадщини, її перспективність і її м’яку силу впливати на різні галузі нашого життя», – зазначила директорка профільного департаменту ЛОДА Олена Василько.

Також до осені фахівці та громада мають створити візію ревіталізації храму у межах проєкту “Культурна спадщина Львівщини. Перезавантаження”, який департамент архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА реалізовує за підтримки Українського культурного фонду. Разом з тим, церква є претендентом на участь у конкурсі “Велика реставрація”.

Зазначимо, що за виділені кошти у 2018 році зробили коригування проєктно-кошторисної документації, провели експертизу проєкту, відкрили торги та розпочали першочергові невідкладні роботи на пам’ятці.

У 2019 році вдалося укріпити та замінити несучі конструкції даху та куполів, а два куполи над вівтарем та центральною навою – накрити ґонтом. Продовжили роботи з  відновлення дахових конструкцій, зокрема завершення реставрації куполу над приміщенням бабинця у 2020 році. Для цього з обласного бюджету виділено 700 тисяч гривень.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Від «совка» не залишилось і сліду. Як зараз живе ліцей Героїв Крут у Львові
Єлизавета ВАСИЛЕНКО
Від «совка» не залишилось і сліду. Як зараз живе ліцей Героїв Крут у Львові

90% вихованців Львівського військового ліцею імені Героїв Крут прагнуть стати військовими, а офіцери-вихователі є для ни...

Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так
Олена КАРП'ЮК
Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так

Приватне підприємство «Аутпост» більш ніж за 9,5 млн грн охоронятиме низку музеїв, що підпорядковані Львівській націонал...

Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію
Вероніка РОЙ
Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію

Майже рік Україна бореться з пандемією коронавірусної інфекції. За цей час недугу підхопили понад мільйон українців, ще ...

Революція у Шевченківському гаю: проти кого?
Севастіян ДМИТРУХ
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?

Напередодні Різдва Христового нечиста сила буяє особливо, бо не може стерпіти правди про Сина Божого, який приходить на ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...