Мешканцю Самбірщини, який насмерть збив жінку-пішохода, загрожує вісім років в'язниці

На Львівщині судитимуть водія буса, який восени минулого року скоїв смертельне ДТП неподалік Львова. Тоді під колесами авто загинула 60-річна жінка. Горе-водію загрожує до восьми років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Смертельна ДТП трапилася 14 вересня 2020 року, близько 18.00 на трасі «Львів – Самбір – Ужгород» поблизу Великого Любеня. 54-річний водій мікроавтобуса «Рено Трафік» порушив ПДР та виїхав на узбіччя смуги зустрічного руху, де скоїв наїзд на 60-річну місцеву мешканку. Від отриманих травм потерпіла померла на місці пригоди.

Правоохоронці затримали винуватця та повідомили про підозру в скоєєнні правопорушення за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого) ККУ. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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Досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано на розгляд суду.

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