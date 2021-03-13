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Курорт «Буковель» тимчасово закрився для туристів

Юлія Осим

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Через ситуацію із значним поширенням Covid-19 тимчасово призупинив роботу туристичний комплекс «Буковель». Туристів не прийматимуть від сьогодні, 13 березня. Наразі обмеження встановленні до кінця березня. Про це Львівському порталу повідомила адміністрація комплексу.

Згідно з рішенням регіональної комісії, з 13.03.2021 до 27.03.2021 село Поляниця Івано-Франківської області визначено територією з обмеженим в’їздом.

«В зазначений період буде обмежено в’їзд громадянам, що прямують до с. Поляниця (в тому числі до туристичного комплексу «Буковель») з розважальною, спортивною та іншою відпочинковою метою», – йдеться у повідомленні.

Натомість придбані туристами на даний період послуги у Буковелі обіцяють компенсувати після відновлення роботи.

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Нагадаємо, на сьогодні Івано-Франківщина перебуває у “червоній зоні”.

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