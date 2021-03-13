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Двоє харків'ян пограбували будинок у Львові. Їх затримали

Юлія Осим

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За пограбування на вулиці Широкій у Львові поліцейські затримали двох зловмисників, які виявилися мешканцями Харківщини. Крадіям загрожує до восьми років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі відділу комунікації поліції Львівщини.

Про пограбування будинку 12 березня правоохоронцям повідомив власник, 31-річний львів’янин. Він розповів, що коли повернувся додому, виявив у помешканні незнайомців. Чоловіки, побачивши господаря, зістрибнули з балкону з висоти другого поверху та втекли. Також заявник повідомив, що з квартири зникли ювелірні вироби та грошові кошти.

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Під час оперативно-розшукових заходів поліцейські викрили та затримали двох мешканців Харківської області віком 30 та 42 роки, причетних до вчинення злочину.

Провівши невідкладний обшук в орендованій квартирі, де мешкали зловмисники, було виявилено та вилучено викрадені з квартири на Широкій ювелірну прикрасу, гроші та інші речові докази.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.186 (Грабіж, поєднаний з проникненням у житло) ККУ. Правопорушникам загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Невдовзі суд обере запобіжні заходи. Триває досудове розслідування.

Фото Нацполіції Львівщини

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