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Біля Янівського кладовища Skoda Octavia влетіла у маршрутку: двох осіб госпіталізували

Юлія Осим

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Вранці 13 березня на вулиці Шевченка у Львові сталася ДТП за участі автомобіля Skoda Octavia та рейсового автобуса «Еталон». Внаслідок зіткнення постраждали водій та пасажир легковика. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі управління ДСНС Львівщини.

О 06:36 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про автопригоду по вул. Шевченка, 107 у Львові.

Внаслідок ДТП травмовано водія та пасижира автомобіля Skoda Octavia. Рятувальникам довелося деблокувати з авто потерпілих 2000 року народження. Їх із травмами різного ступеня важкості госпіталізовано в клінічну лікарню швидкої медичної допомоги м. Львова.

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Правоохоронці встановлюють причини та обставини події.

Фото ГУ ДСНС у Львівській області

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