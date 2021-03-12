Управління охорони здоров’я Львова отримало нову очільницю

Управління охорони здоров’я Львівської міської ради має нового керівника. З 12 березня в.о. начальника управління призначено 54-річну Лесю Кобецьку, яка до цього часу була медичною директоркою з лікувальної роботи міської лікарні швидкої допомоги. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

«Раніше Леся Кобецька працювала в управлінні охорони здоров’я, працювала в Німеччині, довгий час працювала в лікарні швидкої допомоги – ще до мого призначення. Вона вміє приймати якісні рішення», – зазначив керівник лікарні швидкої медичної допомоги Львова Олег Самчук.

Зазначимо, із серпня 2020 року управління охорони здоров’я Львівської міської ради очолювала Наталія Літвінська. До цього керівником управління був Володимир Зуб. На цій посаді він був 14 років.

Довідка

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Леся Кобецька завершила Львівський державний медичний інститут за спеціальністю лікувальна справа, кваліфікація: лікар. Почала працювали у медичній сфері з 1984, була медичною сестрою міською лікарні Луцька.

З 2011 до 2016 роки була головною спеціалісткою управління охорони здоров’я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради. З 2017 до 2020 рр. – заступниця головного лікаря з медичної частини штату апарату управління КНП «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова». Також була директоркою з лікувальної роботи міської лікарні швидкої допомоги.

Леся Кобецька також є депутаткою Львівської обласної ради від партії «Самопомочі».

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Фото: ЛМР