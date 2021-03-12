ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові впіймали, але відпустять крадіїв бензину із авто

Андрій Котенський

|

У Львові небайдужий помітив осіб, які зливали паливо з автомобіля і викликав патрульних. Крадіїв впіймали та потерпілий відмовився писати на них заяву. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львова.

За даними правоохоронців, цієї ночі патрульних викликав на вулицю Освицьку небайдужий, який побачив, що двоє невідомих осіб зливають паливо з автомобіля ВАЗ.

Заявник надав описи ймовірних зловмисників і під час обстеження прилеглих територій зловмисників виявили. Ними виявилися 40 та 48-річні чоловіки. Біля автомобіля виявили каністру з пальним та шлангом, який був вставлений у паливний бак.

Реклама партнерів

Поліцейські встановили власника. Ним виявився 19-річний молодий чоловік, який відмовився від написання заяви.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Від «совка» не залишилось і сліду. Як зараз живе ліцей Героїв Крут у Львові
Єлизавета ВАСИЛЕНКО
Від «совка» не залишилось і сліду. Як зараз живе ліцей Героїв Крут у Львові

90% вихованців Львівського військового ліцею імені Героїв Крут прагнуть стати військовими, а офіцери-вихователі є для ни...

Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так
Олена КАРП'ЮК
Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так

Приватне підприємство «Аутпост» більш ніж за 9,5 млн грн охоронятиме низку музеїв, що підпорядковані Львівській націонал...

Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію
Вероніка РОЙ
Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію

Майже рік Україна бореться з пандемією коронавірусної інфекції. За цей час недугу підхопили понад мільйон українців, ще ...

Революція у Шевченківському гаю: проти кого?
Севастіян ДМИТРУХ
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?

Напередодні Різдва Христового нечиста сила буяє особливо, бо не може стерпіти правди про Сина Божого, який приходить на ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...