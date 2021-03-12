У Львові впіймали, але відпустять крадіїв бензину із авто

У Львові небайдужий помітив осіб, які зливали паливо з автомобіля і викликав патрульних. Крадіїв впіймали та потерпілий відмовився писати на них заяву. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львова.

За даними правоохоронців, цієї ночі патрульних викликав на вулицю Освицьку небайдужий, який побачив, що двоє невідомих осіб зливають паливо з автомобіля ВАЗ.

Заявник надав описи ймовірних зловмисників і під час обстеження прилеглих територій зловмисників виявили. Ними виявилися 40 та 48-річні чоловіки. Біля автомобіля виявили каністру з пальним та шлангом, який був вставлений у паливний бак.

Реклама партнерів

Поліцейські встановили власника. Ним виявився 19-річний молодий чоловік, який відмовився від написання заяви.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook