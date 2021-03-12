ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові двоє молодиків намагались пограбувати термінал з готівкою

Андрій Котенський

|

У Львові двоє молодиків намагалися розбити платіжний термінал на перехресті вулиць Литвиненка–Віденська. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

За даними правоохоронців, на лінію «102», близько 4-ї години ранку, зателефонував чоловік і повідомив, що виявив відсутність зв’язку з терміналом на перехресті вулиць Литвиненка–Віденська. За кілька хвилин він приїхав на місце та побачив двох осіб, які розбивали термінал, а помітивши його кинулись навтіки.

Заявник надав патрульним описи зловмисників і вказав, що вони втекли в напрямку лікарні на вулиці Навроцького.

Реклама партнерів

Під час обстеження території лікарні, поліцейські побачили свіжі сліди на снігу, які ведуть у кущі. Там ховався один із чоловіків схожий за описами. Ним виявився 31-річний львів’янин.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Від «совка» не залишилось і сліду. Як зараз живе ліцей Героїв Крут у Львові
Єлизавета ВАСИЛЕНКО
Від «совка» не залишилось і сліду. Як зараз живе ліцей Героїв Крут у Львові

90% вихованців Львівського військового ліцею імені Героїв Крут прагнуть стати військовими, а офіцери-вихователі є для ни...

Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так
Олена КАРП'ЮК
Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так

Приватне підприємство «Аутпост» більш ніж за 9,5 млн грн охоронятиме низку музеїв, що підпорядковані Львівській націонал...

Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію
Вероніка РОЙ
Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію

Майже рік Україна бореться з пандемією коронавірусної інфекції. За цей час недугу підхопили понад мільйон українців, ще ...

Революція у Шевченківському гаю: проти кого?
Севастіян ДМИТРУХ
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?

Напередодні Різдва Христового нечиста сила буяє особливо, бо не може стерпіти правди про Сина Божого, який приходить на ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...