У Львові двоє молодиків намагались пограбувати термінал з готівкою

У Львові двоє молодиків намагалися розбити платіжний термінал на перехресті вулиць Литвиненка–Віденська. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

За даними правоохоронців, на лінію «102», близько 4-ї години ранку, зателефонував чоловік і повідомив, що виявив відсутність зв’язку з терміналом на перехресті вулиць Литвиненка–Віденська. За кілька хвилин він приїхав на місце та побачив двох осіб, які розбивали термінал, а помітивши його кинулись навтіки.

Заявник надав патрульним описи зловмисників і вказав, що вони втекли в напрямку лікарні на вулиці Навроцького.

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Під час обстеження території лікарні, поліцейські побачили свіжі сліди на снігу, які ведуть у кущі. Там ховався один із чоловіків схожий за описами. Ним виявився 31-річний львів’янин.

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