Священники, артисти та депутати: які громадські діячі можуть отримати щеплення від COVID поза чергою

У Міністерстві охорони здоров’я пояснили, як визначатимуть громадських діячів, які можуть зробити щеплення залишками вакцини проти COVID-19 для популяризації вакцинації. Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Громадське.

Публічними та громадськими діячами в МОЗ вважають:

учасників бойових дій, які брали безпосередню участь у війні на Донбасі, забезпечували проведення антитерористичної операції, гарантували національну безпеку тощо;

народних депутатів, керівників центральних органів виконавчої влади, обласних державних адміністрацій, обласних рад, органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів із питань охорони здоров’я державних адміністрацій, головних державних санітарних лікарів (областей, Києва, на водному, повітряному, залізничному транспорті), лідерів і представників релігійних організацій;

видатних письменників, журналістів, спортсменів, музикантів, акторів, співаків, інших діячів сфери культури, старших за 60 років.

Формують списки громадських діячів для вакцинації регіональні Департаменти охорони здоров’я разом із пресслужбами ОДА.

Якщо в день проведення вакцинації залишаються невикористані дози препарату, відповідальний за списки громадських діячів має уточнити, хто з публічних людей може приїхати на щеплення.

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Громадські діячі повинні бути готові приїхати на місце проведення вакцинації до того часу, як залишки потрібно утилізувати. Крім того, Ляшко запевнив, що всі, хто вакцинувався поза чергою, обов’язково отримають другу дозу тієї самої вакцини.

Зазначимо, раніше Львівський обласний центр громадського здоров’я анонсував вакцинацію від коронавірусу лідерів громадської думки. Втім тоді не вказували, хто саме підпадає під цю категорію. На Львівщині громадські діячі, які хочуть вакцинуватися, мають заповнити спеціальну анкету.

Нагадаємо, 1 березня очільник МОЗ Максим Степанов підписав наказ, яким дозволено вакцинувати лідерів громадської думки залишками доз Covishield.

Вакцинація від Covid-19 на Львівщині стартувала наприкінці лютого, для цього область отримала 42 200 доз вакцини AstraZeneca (Covishield). Нею збираються провакцинувати понад 1500 медиків, які працюють у лікарнях із хворими на Covid-19.

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