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Під час пожежі у Жовкві загинула 49-річна жінка

Вероніка Рой

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У п’ятницю вночі, 12 березня, у місті Жовква сталася пожежа у житловому будинку, під час якої загинула 49-річна жінка. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини

Пожежа виникла о 03:29 в місті Жовква на вул. Шпитальній в дерев’яному житловому будинку. До місця виклику негайно виїхали рятувальники.

Пожежу надзвичайниками було локалізовано о 04:05 та повністю ліквідовано о 04:28. На місці пожежі виявлено тіло 49-річної жінки.

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Внаслідок пожежі було знищено дах, перекриття, стіни, речі домашнього вжитку та пошкоджено стіни.  Завдяки оперативним діям вогнеборців врятовано 3 житлових будинки та господарську будівлю.

До ліквідації пожежі залучили 5 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки. Обставини події та причина виникнення пожежі встановлюються.

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Фото: ДСНС

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