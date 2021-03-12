Під час будівництва на Підзамче виявили старовинні підземні ходи?

У Львові на вулиці Лемківській, 9, що в районі Підзамче, під час будівництва житлового комплексу виявили цегляні решки, які можуть бути підземними ходами. Про старовинну знахідку 12 березня повідомила на Гарячу лінію міста Львова мешканка Христина Огоновська.

«На пр. Чорновола (поряд – будинок з адресою: вул. Лемківська, 9) ведеться будівництво. В ході будівництва розкопали підземні ходи. Підкажіть, чи проводились дослідження та чи знають відповідні структури про ці знахідники. Хочу зазначити, що частина ходу вже зруйнована будівельниками», – написала львів’янка.

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Згодом у міському управлінні охорони історичного середовища поінформували, що між забудовником і Рятівною археологічною службою підписано договір про археологічний нагляд знахідок.

«Висновки про походження виявленої конструкції археологи нададуть після завершення досліджень, орієнтовно до кінця квітня. Про результат повідомимо до 30 квітня», – йдеться у повідомленні.

Як розповів Львівському порталу директор Рятівної археологічної служби Олег Осаульчук, забудовник справді звернувся щодо ведення археологічного нагляду на об’єкті, але договір станом на п’ятницю, 12 березня, укласти ще не встигли.

Втім вже з наступного тижня на території будівництва мали б почати роботу археологи.

«Сподіваюсь, що вже в понеділок-вівторок ми розпочнемо нагляд. Судячи по опублікованих фото та попередніх наших дослідженнях, на будівництві виявили рештки каналізаціного колектора та непарної сторони забудови вул. Лемківської XIX століття. Якихось особливо цінних знахідок тут, я думаю, не буде, адже ділянка розташована у сильно заболоченій місцевості, у заплаві Полтви. Не впевнений, що тут можуть бути якісь сліди давніх поселень чи, наприклад, залишків старовинних мурів, споруд», – відзначив Олег Осаульчук.

За його словами, археологи не проводитимуть на вул. Лемківській, 9 розкопки у класичному розумінні цього слова, оскільки виритий котлован не дозволить виконати їх у повному обсязі. Фахівці зафіксують знахідки, обстежать додатково територію і лише якщо вдасться виявити нові, тоді з майданчика приберуть будівельну техніку.

Також Олег Осаульчук додав, що ще у 2019 році Рятівна археологічна служба зверталась до попередніх власників земельної ділянки з проханням провести на ній дослідження перед початком будівництва, чого зроблено не було.

Додамо, що на вул. Лемківській, 9 компанія «Інтергалбуд» зводить житловий комплекс Mill Town. Містобудівну документацію на нього Львівська міська рада видала у 2019 році.

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Фото: Христина Огоновська