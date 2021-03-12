На Львівщині – штормове попередження

Надзвичайники попереджають мешканців Львівщини про сильні пориви вітру та ожеледицю на дорогах. Про це інформує пресслужба ДСНС Львівщини.

За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології України по території Львівської області 12 березня очікуються пориви південно-західного вітру 15 – 20 м/с, на дорогах –ожеледиця.

Зазначимо, 12 квітня на Львівщині прогнозують дощ. Денна температура повітря прогріється до 7 градусів тепла.

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