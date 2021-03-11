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На Львівщині – короткочасне потепління. Коли прийде справжня весна?

Андрій Котенський

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У четвер, 11 березня, на Львівщині очікується до 5 градусів тепла. Такі дані оприлюднив Український гідрометеорологічний центр, передає кореспондент Львівського порталу.

Впродовж дня на Львівщині прогнозують хмарну з проясненнями погоду, без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний  5 – 10 м/с. На ніч очікується до 2 градусів морозу.

За даними Sinoptik, у першій половині п’ятниці, 12 квітня, прогнозується дощ. Денна температура повітря прогріється до 7 градусів тепла. У суботу, 13 квітня, без опадів, очікується близько 0 градусів вночі та до 9 градусів тепла вдень.

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Варто зауважити, що таке потепління короткочасне і вже з понеділка очікується погіршення погоди.

За даними Gismeteo, увесь березень та початок квітня будуть здебільшого похмурими та холодними, часто дощитиме. Потепління до 10 градусів варто очікувати лише наприкінці місяця. Водночас попереду у жителів Львівщини ще не одна морозна ніч.

Справжньої весняної погоди не варто сподіватися щонайменше до середини квітня.

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