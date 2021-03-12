На Львівщині проходять вишкіл курсанти-артилеристи

В окремій артилерійській бригаді імені гетьмана Тараса Трясила триває військове стажування курсантів Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. До артилерійської частини прибуло близько двадцяти курсантів 2-го курсу, які протягом двох тижнів опановуватимуть на практиці потужну військову техніку та озброєння й здобуватимуть свій перший командний досвід. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі НАСВ.

«Усі хлопці розподілені на посади командирів гармат і командирів відділень, Стажування розпочалося за планом, хлопці бойові, відразу впадає в око, що вони насправді зацікавлені професією артилериста», – розповів начальник відділення бойової підготовки бригади Леонід Пилипець.

Керівник стажування від академії, викладач кафедри наземної артилерії полковник запасу Олег Дорохов, який до 2020 року командував саме цією бригадою, розповів, що крсанти бойові та вмотивовані.

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«Троє з них прийшли до академії не зі шкільної лави, а з військ, а один має реальний досвід бойових дій — і протягом не однієї ротації. Є й діти учасників АТО. Зокрема батько курсанта Сергія Тишкуна, також Сергій, служив зі мною в 44-й окремій артилерійській бригаді на посаді старшини батареї», – повідомив Олег Дорохов.

Також викладач розповів, із чим вони зіткнулися у стройовій частині та чого особисто він, як керівник стажування, очікує.

«У бригаді ми ознайомилися з новинкою, якої поки що немає в академії — комп’ютерним артилерійським полігоном. І сьогодні з тими з наших курсантів, хто стажується на посадах командирів відділень обчислювачів, тривають заняття зі стрільби та управління вогнем за темою «Ураження нерухомих спостережних наземних цілей стрільбою із закритих вогневих позицій», – повідоми він.

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