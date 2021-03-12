На кордоні з Польщею –160 автівок. Де найбільша черга

Станом на ранок 12 березня у черзі перетнути кордон з Польщею чекають 160 автомобілів. Найдовша черга – у Шегинях. Про це інформує Західне регіональне управління ДПСУ, передає Львівський портал.

У пункті пропуску «Шегині» застрягли по 130 автівок. Також чекають на в’їзд до сусідньої держави 20 авто у «Грушеві» та 10 – у «Краковці».

Зазначимо, що у «Ягодині» без черг. Ще три пункти пропуску на кордоні з Польщею – «Смільниця», «Угринів» та «Угринів» – наразі тимчасово закриті з польської сторони.

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