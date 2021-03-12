INSO-Lviv запрошує на концерт, присвячений дню народження Баха

Оркестр «INSO-Lviv» виступить у Львівській національній філармонії із камерним концертом, присвяченим 336 року з дня народження Йоганна Себастьяна Баха. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

«Одні з найкращих скрипкових концертів Баха, його інтуїтивні одкровення, які пропонують перехід до нової, вищої системи цінностей, які відображають взаємопроникнення сакрального і художнього смислів, звучатимуть у виконанні блискучих віртуозів оркестру «INSO-Lviv», – йдеться у повідомленні.

Родзинкою концерту буде відсутність диригента.

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Солістами в концерті стануть художній керівник оркестру Валерій Соколов, а також концертмейстер оркестру Євген Крук.

В програмі: Йоганн Себастьян Бах: Концерт для скрипки з оркестром а-moll BWV 1041 Концерт для скрипки з оркестром E-dur BWV 1042 Концерт для двох скрипок d-moll BWV 1043.

Концерт заплановано на 20 березня о 18:00. Квитки можна придбати у касі філармонії з 15:00 до 18:00 (235 89 46), або онлайн: soldout.ua/booking

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