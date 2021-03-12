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Через ріст кількості хворих на COVID у Львові посилюють роботу моніторингових груп

Вероніка Рой

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Через зростання кількості хворих на коронавірус моніторингові групи з перевірки підприємців Львова дотримання всіх карантинних заходів посилюють свою роботу. На порушників складають протоколи і скеровують їх до суду. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Моніторингові групи створені у кожній районній адміністрації. До складу цих груп входять представники районних адміністрацій, поліція і представники Держспоживчслужби.

«Моніторингові групи обходять об’єкти торгівлі, кафе, заклади громадського харчування та інші, і перевіряють їх на предмет дотримання правил карантину.Найпоширеніші порушення – це відсутність масок, рукавичок. Також зафіксована роботу об’єктів торгівлі і закладів громадського харчування після 22.00 год – це також порушення вимог, які діють в час карантину», – розповідає заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

За її словами, на виявлені порушення складають протоколи. Так, з 1 січня і до сьогодні, 12 березня, складено 85 протоколів. Ці протоколи скеровані до суду. Штраф за порушення, відповідно до чинного законодавства, становить 17 тисяч грн на юридичну особу.

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«Натомість, коли є незначні порушення – відсутність рукавичок, або маску натягли лише тоді, коли зайшли з перевіркою, тоді моніторингова група дає попередження, і через день-два заходить з черговою перевіркою. Якщо знову є порушення, то тоді складають протокол. Моніторингові групи будуть працювати на вихідних і з наступного тижня, адже на сьогодні дуже важливо, щоб усі дотримувалися правил карантину — дистанція, маски, рукавички, щоб були наявні дезінфекційні засоби», – пояснила посадовиця.

Нагадаємо, на Львівщині станом на ранок п’ятниці, 12 березня, 85 038 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За останню добу виявили 704 нових хворих

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