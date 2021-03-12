Біатлоністки зі Львівщини вибороли дві медалі на чемпіонаті України

Дві спортсменки зі Львівщини здобули нагороди на чемпіонаті України з біатлону, що проходить на навчально-спортивній базі зимових видів спорту «Тисовець». Про це Львівському порталу повідомили в управлінні фізичної культури та спорту Львівської ОДА.

Чемпіонат України з біатлону серед юнаків та дівчат стартували у вівторок, 9 березня. Вже у четвер, 11 березня, відбулися спринтерські гонки серед дівчат. Вихованки Львівського обласного центру олімпійської підготовки їх зимових видів спорту, що у Новоявоворівську, та дитячо-юнацької спортивної школи «Янатар» вибороли дві медалі.

Зокрема, Олена Городна стала віцечемпіонкою України серед дівчат середньої вікової групи на дистанції 6 км. Також Вікторія Ясенич виборола 3 місце серед молодшої вікової групи на дистанції 5 км.

Реклама партнерів

Близькою до медалі була також Оксана Климак. Вона фінішувала шостою у старшій віковій групі на дистанції 6 км.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.