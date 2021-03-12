17 березня у Львові лунатимуть сирени

В середу, 17 березня, у Львові перевірятимуть готовність місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення. Оповіщення буде навчальне, тож мешканців просять зберігати спокій. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Навчальні сирени у Львові вмикатимуть з 14.50 до 14.55 год .

«Це буде навчальне оповіщення міської територіальної громади за сигналами цивільного захисту з увімкненням мобільних та стаціонарних комплексів гучномовного обладнання, електричних сирен та передачі інформації через телебачення та радіомовлення. Практичних заходів відпрацьовувати не будуть», – зазначили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР.

В управлінні зауважили, що звучання електричних сирен означає сигнал цивільного захисту «Увага всім». Почувши його, слід увімкнути гучномовці проводового радіомовлення, налаштувати ефірні радіоприймачі в ФМ-діапазоні, а телевізійні приймачі переключити на ефірні канали цифрового телебачення в мережі Т2 та прослухати повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

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