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Випив пляшку горілки: у Польщі затримали водія вантажівки львівської компанії

Юлія Осим

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У Польщі поліцейські затримали п’яного водія вантажівки Volvo з українськими номерами. Під час перевірки драгер показав 3,65 проміле алкоголю. Порушником виявився 32-річний українець. Про це повідомляє пресслужба поліції Малопольського воєводства.

Далекобійника зупинили 9 березня під час руху на автостраді А4.Про те, що по шосе рухається вантажівка з напівпричепом, за кермом якої, ймовірно, перебуває нетвереза людина, патрульним повідомили інші занепокоєні водії.

Поліцейські зупинили вантажівку та оглянули транспортний засіб. Перевірка на драгері показувала все вищий рівень алкоголю у крові. Перший тест, зроблений о 12:45, показав 3,46 проміле, тоді як останній о 13:59 – 3,65 проміле, що у 18 разів перевищує дозволену норму. Швидше за все, чоловік пив під час руху, оскільки у салоні автомобіля знайшли пляшку горілки «Хлібний дар».

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Відтак, транспортний засіб відбуксирували на стоянку під охороною, а водія-порушника затримали.

З оприлюднених фото видно, що автівка належить львівській транспортній компанії «ОВЕРТРАНС». Про це свідчать логотип та напис на вантажівці.

Зазначимо, що компанія «ОВЕРТРАНС», офіс якої знаходиться у селі Підрясне поблизу Львова, займається транспортними перевезеннями та складською логістикою.

Фото поліції Малопольського воєводства

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