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Україну розділять на десять функціональних зон. Що це означає

Юлія Осим

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Територію Україну розділять за новим принципом. В уряді пропонують створити функціональні зони, які би дозволили ефективно зосередити ресурси, спрямовані на розвиток регіонів. Таких зон буде десять. Про це Львівському порталу повідомили у прресслужбі міністерства розвитку громад та територій.

Вперше області розділять за схожістю соціально-економічних характеристик і без прив’язки до встановлених кордонів. За словами очільника профільного відомства, ідея полягає в тому, що скеровувати фінансування не на області, як це було раніше, а на території. Наприклад, в одній області можуть бути розташовані міста і села, які вимагають абсолютно різного підходу до стратегії розвитку.

«Вони розроблені системно і дають можливість розподіляти гроші не тільки між областями, а й між функціональними територіями. Наприклад, перша зона з десяти — гірські території українських Карпат. Це відразу кілька областей, які ми повинні розвивати. Далі, макрорегіон Азов-Чорне море. Це узбережжі Чорного і Азовського морів. Там одні й ті ж проблеми. Далі, наприклад, прикордонні регіональні зони. На сході і на заході вони різні — в першому випадку — в несприятливих умовах, у другому — навпаки. Також є монофункціональні міста, є шахтарські регіони, які вимагають абсолютно іншої логіки», – пояснив міністр Олексій Чернишов поділ на функціональні типи.

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Отож, в межах державної регіональної політики на період до 2027 року визначено десять типів територій:

  • Гірські території Українських Карпат
  • Макрорегіон «Азов-Чорне море»
  • Прикордонні регіони
  • Прикордонні території у несприятливих умовах
  • Тимчасово окуповані території України
  • Природоохоронні території (Смарагдова мережа)
  • Міські агломерації
  • Центри економічного розвитку
  • Монофункціональні старопромислові міста
  • Сільські території у несприятливих умовах

Наразі розробляються проєкти визначених функціональних зон.

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