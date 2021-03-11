Україну розділять на десять функціональних зон. Що це означає

Територію Україну розділять за новим принципом. В уряді пропонують створити функціональні зони, які би дозволили ефективно зосередити ресурси, спрямовані на розвиток регіонів. Таких зон буде десять. Про це Львівському порталу повідомили у прресслужбі міністерства розвитку громад та територій.

Вперше області розділять за схожістю соціально-економічних характеристик і без прив’язки до встановлених кордонів. За словами очільника профільного відомства, ідея полягає в тому, що скеровувати фінансування не на області, як це було раніше, а на території. Наприклад, в одній області можуть бути розташовані міста і села, які вимагають абсолютно різного підходу до стратегії розвитку.

«Вони розроблені системно і дають можливість розподіляти гроші не тільки між областями, а й між функціональними територіями. Наприклад, перша зона з десяти — гірські території українських Карпат. Це відразу кілька областей, які ми повинні розвивати. Далі, макрорегіон Азов-Чорне море. Це узбережжі Чорного і Азовського морів. Там одні й ті ж проблеми. Далі, наприклад, прикордонні регіональні зони. На сході і на заході вони різні — в першому випадку — в несприятливих умовах, у другому — навпаки. Також є монофункціональні міста, є шахтарські регіони, які вимагають абсолютно іншої логіки», – пояснив міністр Олексій Чернишов поділ на функціональні типи.

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Отож, в межах державної регіональної політики на період до 2027 року визначено десять типів територій:

Гірські території Українських Карпат

Макрорегіон «Азов-Чорне море»

Прикордонні регіони

Прикордонні території у несприятливих умовах

Тимчасово окуповані території України

Природоохоронні території (Смарагдова мережа)

Міські агломерації

Центри економічного розвитку

Монофункціональні старопромислові міста

Сільські території у несприятливих умовах

Наразі розробляються проєкти визначених функціональних зон.