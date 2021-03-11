У селі на Стрийщині пожежа зруйнувала частину Народного дому

Учора, 10 березня, у селі Дуліби Стрийського району зайнявся Народний дім. Внаслідок вогню знищено частину приміщення та інвентар. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі управлінні ДСНС Львівщини.

Пожежа виникла в одноповерховій цегляній будівлі народного дому, критій шифером, розміром 20*5 м. Повідомлення надійшло до Служби порятунку о 10:35. Відтак, на місце події негайно прибули надзвичайники.

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Вогонь вдалося локалізувати о 11:35 та повністю ліквідувати о 12:26 в складі ланки газодимозахисної служби. Внаслідок пожежі знищено перекриття на площі 10 кв. м, клубний інвентар на площі 32 кв. м, вагонку на площі 88 кв. м та 6 металопластикових вікон. Також пошкоджено перекриття на площі 10 кв. м та інвентар на площі 68 кв. м.

Постраждалих унаслідок вогню у народному домі немає. Наразі встановлюються обставини події та причини виникнення пожежі.

Фото ГУ ДМСНС у Львівській області

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