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У Львові «на гарячому» викрили досвідченого крадія офісів та магазинів

Юлія Осим

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Львівські правоохоронці затримали зловмисника, який спеціалізувався на крадіжках офісів та магазинів. 25-річний чоловік, який є уродженцем Кіровоградщини, причетний щонайменше до 14 пограбувань у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

Як встановили правоохоронці, зловмисник тимчасово проживав у орендованій квартирі у Львові та грабував за власним «почерком» – у приміщення він проникав, пошкоджуючи металопластикові вікна та вхідні двері.

Поліцейські затримали крадія 6 березня близько 22:00 під час пограбування ним одного з салонів краси на вул. Замарстинівській у Львові. Цього разу він проник у приміщення, пошкодивши вхідні двері, та викрав значну суму коштів.

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Суд обрав зловмиснику запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення грошової застави. Затриманому повідомили про підозру за ч.3 ст.185 (Крадіжка) ККУ. Йому загрожує позбавлення волі строком від 3 до 6 років.

Наразі триває досудове розслідування.

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