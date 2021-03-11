У двох житлових будинках на Львівщині виникла пожежа: один з них згорів дотла

Упродовж останньої доби на Львівщині рятувальники ліквідували пожежі у двох житлових будинках на Стрийщині та Дрогобиччині. Одну з будівель вогонь знищив дотла. Іншу ще вдалося врятувати. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі управління ДСНС Львівщини.

10 березня о 11:18 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у селі Бистриця Гірська Дрогобицького району зайнявся дерев’яний житловий будинок, критий шифером, розміром 5*12 м.

На місце події негайно прибули рятувальники. Пожежу було локалізовано о 12:31 та повністю ліквідовано о 13:16 в складі ланки димозахисної служби.

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Внаслідок вогню знищено житловий будинок. Ще дві будівлі вдалося врятувати. З мешканців ніхто не постраждав.

Наразі встановлюються обставини події та причина виникнення пожежі.

Ще один випадок стався у місті Ходорів на Стрийщині. Сьогодні, 11 березня, о 01:31 надійшло повідомлення до Служби порятунку «101» про те, що у цегляному житловому будинку, розміром 10*6 м, по вул. В.Великого, 12 виникла пожежа.

На момент прибуття рятувальників з вікна будинку вибивався дим. Надзвичайники включились у спеціальні апарати захисту органів дихання та зору та приступили до гасіння. Відтак, о 02:13 пожежу було локалізовано та о 02:26 ліквідовано в складі ланки газодимозахисної служби.

Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 8 кв. м, так пошкодив речі домашнього вжитку на площі 12 кв. м. Житловий будинок вдалося врятувати. Травмованих внаслідок пожежі немає.

Правоохоронці встановлюють причини займання.

Фото ГУ ДСНС у Львівській області

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