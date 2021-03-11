ОСТАННІ НОВИНИ

У двох житлових будинках на Львівщині виникла пожежа: один з них згорів дотла

Юлія Осим

|

Упродовж останньої доби на Львівщині рятувальники ліквідували пожежі у двох житлових будинках на Стрийщині та Дрогобиччині. Одну з будівель вогонь знищив дотла. Іншу ще вдалося врятувати. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі управління ДСНС Львівщини.

10 березня о 11:18 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у селі Бистриця Гірська Дрогобицького району зайнявся дерев’яний житловий будинок, критий шифером, розміром 5*12 м.

На місце події негайно прибули рятувальники. Пожежу було локалізовано о 12:31 та повністю ліквідовано о 13:16 в складі ланки димозахисної служби.

Реклама партнерів

Внаслідок вогню знищено житловий будинок. Ще дві будівлі вдалося врятувати. З мешканців ніхто не постраждав.

Наразі встановлюються обставини події та причина виникнення пожежі.

Ще один випадок стався у місті Ходорів на Стрийщині. Сьогодні, 11 березня, о 01:31 надійшло повідомлення до Служби порятунку «101» про те, що у цегляному житловому будинку, розміром 10*6 м, по вул. В.Великого, 12 виникла пожежа.

На момент прибуття рятувальників з вікна будинку вибивався дим. Надзвичайники включились у спеціальні апарати захисту органів дихання та зору та приступили до гасіння. Відтак, о 02:13 пожежу було локалізовано та о 02:26 ліквідовано в складі ланки газодимозахисної служби.

Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 8 кв. м, так пошкодив речі домашнього вжитку на площі 12 кв. м. Житловий будинок вдалося врятувати. Травмованих внаслідок пожежі немає.

Правоохоронці встановлюють причини займання.

Фото ГУ ДСНС у Львівській області

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Від «совка» не залишилось і сліду. Як зараз живе ліцей Героїв Крут у Львові
Єлизавета ВАСИЛЕНКО
Від «совка» не залишилось і сліду. Як зараз живе ліцей Героїв Крут у Львові

90% вихованців Львівського військового ліцею імені Героїв Крут прагнуть стати військовими, а офіцери-вихователі є для ни...

Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так
Олена КАРП'ЮК
Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так

Приватне підприємство «Аутпост» більш ніж за 9,5 млн грн охоронятиме низку музеїв, що підпорядковані Львівській націонал...

Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію
Вероніка РОЙ
Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію

Майже рік Україна бореться з пандемією коронавірусної інфекції. За цей час недугу підхопили понад мільйон українців, ще ...

Революція у Шевченківському гаю: проти кого?
Севастіян ДМИТРУХ
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?

Напередодні Різдва Христового нечиста сила буяє особливо, бо не може стерпіти правди про Сина Божого, який приходить на ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...