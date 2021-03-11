Родині померлого від COVID хірурга з Львівщини виплатили одноразову допомогу

Для родини лікаря-хірурга зі Львівщини, який помер внаслідок інфікування коронавірусом під час виконання професійних обов’язків, виплатили одноразову допомогу. Страхова виплата становить 1 мільйон 576 тисяч 500 грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Фонду соціального страхування.

Сьогодні, 11 березня, Фонд перерахував фінансову допомогу на рахунок сім’ї.

На сьогодні одноразові допомоги отримали сім’ї та родини 11 медиків зі Львівщини, які померли внаслідок інфікування COVID-19 під час виконання професійних обов’язків.

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