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На Львівщині на одну вакансію претендує 8 людей. Кого найбільше потребують роботодавці?

Вероніка Рой

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Станом на початок березня на Львівщині роботу шукали понад 28 тисяч осіб. Наразі на одну вакансію претендує 8 людей. Про це інформує Львівський обласний центр зайнятості.

За інформацією центру зайнятості, станом на 1 березня 2021 року в області шукали роботу 28 584 безробітних, для котрих налічувалося 3669 пропозицій працевлаштування. Середній рівень заробітної плати, зазначений у вакансіях, становив 8230 грн. Найбільше готові заплатити працедавці Радехівського (10 087 грн), Миколаївського (9 346 грн) та Буського (9 212 грн) районів, а найменша пропонована зарплата зафіксована на Мостищині (6 291 грн) та Жидачівщині (6 335 грн).

За даними обласного центру зайнятості, за одне вільне місце праці на початку березня конкурували 8 безробітних, хоча торік було 3.

Як повідомив директор Львівського обласного центру зайнятості Василь Барилюк, сталим попитом на локальному ринку праці користуються кваліфіковані робітники з інструментом:

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  • швачки,
  • монтери кабельного виробництва,
  • електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування,
  • електрогазозварники,
  • слюсарі-сантехніки,
  • кондитери,
  • слюсарі з експлуатації та ремонту підземних газопроводів.

Також потребують робітників з обслуговування експлуатації устаткування та машин:

  • водії,
  • оператори автоматичних та напівавтоматичних ліній верстатів та установок,
  • виробники морозива,
  • токарі,
  • водії тролейбуса,
  • трактористи,
  • машиністи крана.

Крім цього є потреба у працівниках сфери торгівлі та послуг:

  • продавці,
  • кухарі,
  • молодші медичні сестри,
  • офіціанти,
  • бармени.

Також шукають інженерів різних профілів, менеджери та економісти з досвідом роботи.

Загалом у січні-лютому за скеруванням служби зайнятості працевлаштовано 4 659 осіб, у тому числі 2 886 безробітних.

Нагадаємо, у 2020 році рівень безробіття на Львівщині зріс аж на 75%. Пік припав на квітень, тобто фактично на початок коронавірусного карантину. Детальніше про ситуацію у 2020-му на ринку праці в області читайте за цим посиланням.

Додамо, що мешканці Львівщини назвали безробіття проблемою, яка їх турбує найбільше.

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