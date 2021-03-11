На Львівщині на одну вакансію претендує 8 людей. Кого найбільше потребують роботодавці?

Станом на початок березня на Львівщині роботу шукали понад 28 тисяч осіб. Наразі на одну вакансію претендує 8 людей. Про це інформує Львівський обласний центр зайнятості.
За інформацією центру зайнятості, станом на 1 березня 2021 року в області шукали роботу 28 584 безробітних, для котрих налічувалося 3669 пропозицій працевлаштування. Середній рівень заробітної плати, зазначений у вакансіях, становив 8230 грн. Найбільше готові заплатити працедавці Радехівського (10 087 грн), Миколаївського (9 346 грн) та Буського (9 212 грн) районів, а найменша пропонована зарплата зафіксована на Мостищині (6 291 грн) та Жидачівщині (6 335 грн).
За даними обласного центру зайнятості, за одне вільне місце праці на початку березня конкурували 8 безробітних, хоча торік було 3.
Як повідомив директор Львівського обласного центру зайнятості Василь Барилюк, сталим попитом на локальному ринку праці користуються кваліфіковані робітники з інструментом:
- швачки,
- монтери кабельного виробництва,
- електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування,
- електрогазозварники,
- слюсарі-сантехніки,
- кондитери,
- слюсарі з експлуатації та ремонту підземних газопроводів.
Також потребують робітників з обслуговування експлуатації устаткування та машин:
- водії,
- оператори автоматичних та напівавтоматичних ліній верстатів та установок,
- виробники морозива,
- токарі,
- водії тролейбуса,
- трактористи,
- машиністи крана.
Крім цього є потреба у працівниках сфери торгівлі та послуг:
- продавці,
- кухарі,
- молодші медичні сестри,
- офіціанти,
- бармени.
Також шукають інженерів різних профілів, менеджери та економісти з досвідом роботи.
Загалом у січні-лютому за скеруванням служби зайнятості працевлаштовано 4 659 осіб, у тому числі 2 886 безробітних.
Нагадаємо, у 2020 році рівень безробіття на Львівщині зріс аж на 75%. Пік припав на квітень, тобто фактично на початок коронавірусного карантину. Детальніше про ситуацію у 2020-му на ринку праці в області читайте за цим посиланням.
Додамо, що мешканці Львівщини назвали безробіття проблемою, яка їх турбує найбільше.
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Вероніка Рой