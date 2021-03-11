Львів втретє закликають прийняти фестиваль «Червона Рута»

Дирекція фестивалю «Червона Рута» втретє звертається до Львівської мерії, аби місто підтримало проведення престижного всеукраїнського фестивалю «Червона Рута» у 2022 році. До цього місто вже двічі відмовилось від фестивалю української пісні у 2015 та в 2017 роках. Про це йдеться у копії офіційного звернення до мера Львова Андрія Садового, яке є у розпорядженні Львівського порталу.

Як відомо, у 2022 році фінал фестивалю української пісні «Червона Рута», відбір на який відбувається у всіх великих містах України заплановано у місті Львові.

Під зверненням про підтримку проведення конкурсу у Львові підписалось відомі жителі міста та громадські організації Львівщини.

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Громадські організації Львівщини звертаються до міського голови Львова Андрія Садового, аби він підтримав українську культуру.

«Протягом 31 року громадськість Львівщини підтримувала фестиваль «Червона Рута» та брала участь у організації фестивалю. Дирекція фестивалю «Червона Рута» двічі зверталася до Львівської міської влади у 2014-му та 2016-му роках щоб провести фестиваль, у місті Лева проте отримали відмову. У 2022 році планується проведення фінального фестивалю «Червона Рута» у місті Львові. Жителі міста та громадські організації Львівщини підтримують його проведення. Шановний пане Андрію, просимо підтримати ідею проведення фестивалю «Червона Рута» фінансово та інформаційно», – йдеться у зверненні.

Як відомо фестиваль «Червона Рута» найбільший і найстарший україномовний фестиваль який протягом 31 року своєї діяльності сформував українську сучасну національну масову музику, має загальнодержавний маштаб та виконує місію виховання патріотичної свідомості у всіх регіонах України. Фестиваль не є комерційний.

Участь у заходах фестивалю проводиться безкоштовно, а вхід є вільним. У програмі фестивалю заключні конкурси проводяться за участі переможців відбіркових конкурсів в обласних центрах України. На фінальні конкурси фестивалю запрошуються виконавці української діаспори з Канади, Америки, Австралії та країн Європи. Захід проводиться відповідно до плану роботи Міністерства культури України за підтримки Державного комітету телебачення та радіомовлення.

У 2021 році, згідно з планом роботи Міністерства культури України, по всій Україні планується провести 25 відбіркових конкурсів Всеукраїнського фестивалю «Червона Рута». Співорганізаторами конкурісів у областях є Департаменти та управління культури справах сім’ї та молоді, освіти і науки, облдержадміністрації, а також центри народної творчості.

Львівський обласний відбірковий конкурс фестивалю заплановано на 30-31 жовтня 2021 року у місті Львові, його переможці отримають право виступати у фіналі фестивалю 2022 року.

Відбіркові конкурси пройдуть у шести найпопулярніших музичних жанрах: популярної, сучасної танцювальної, рок, акустичної, іншої музики українського автентичного фолькльору.

Фестиваль «Червона Рута» проводиться з 1989 року. Фінальні конкурси проводилися у Чернівцях, Запоріжжі, Донецьку, Харкові, Сімферополі, Севастополі, Дніпропетровську Кропивницькому та Києві.

У 2015 році фінальний конкурс проходив у Маріуполі, де Львівщина отримала переможця 3-ої премії у жанрі популярної музики Юлію Бузько.

У 2017 році фінальний конкурс проходив у Маріуполі, де Львівщина отримала переможця Гладій Катерину.

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